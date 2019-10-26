ИА «Ореанда-Новости». Двух сторонников якутского шамана Александра Габышева задержали в городе Нерюнгри, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Евгения Ростокина и Бориса Литнаровича задержали сотрудники ФСБ. При этом Ростокину не дали вызвать адвоката, рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.



Следствие полагает, что Ростокин имел отношение к съёмке и размещению в интернете видеороликов с участием шамана.



Напомним, шаман Габышев шёл из Якутии в Москву, чтобы «восстановить народовластие». Однако правоохранители задержали его в Бурятии. Его отправили в психоневрологический диспансер для проведения экспертиз.