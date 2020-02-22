ИА «Ореанда-Новости». В центре «Фобос» сообщили, что на будущей неделе в Москве ожидается небольшое похолодание, пишет «МК».



Погода будет портиться уже 23 февраля. Температура воздуха составит около четырёх градусов выше нуля, но потом опустится до нуля. Возможен ветер и осадки.



В середине недели синоптики ожидают примерно такой же температурный фон, но возможны осадки. А к пятнице прогнозируется небольшой снег и слабый мороз. Днём столбик термометра не поднимется выше двух градусов.