ИА «Ореанда-Новости» . Главный синоптик из российского Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в столице ожидаются резкие перепады температурного режима. Погодная аномалия должна произойти в Москве и Подмосковье на грядущей неделе.

По словам научного руководителя Центра, начало недели будет холодным с малочисленными осадками, ближе к середине недели ожидается переходный период, а в четверг и пятницу установится тёплая весенняя погода. Столбик термометра резко поднимется примерно до 15 градусов выше нуля. При этом температура в дневное время суток будет значительно отличиться от ночной.

По словам синоптика, ночи по-прежнему буду холодными, температура будет опускаться ниже нуля, а днём воздух будет прогреваться до +13… +16 градусов по Цельсию. Роман Вильфанд отметил, что подобные перепады и амплитуда более характерны для летнего периода.