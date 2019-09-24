ИА «Ореанда-Новости». Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в октябре в российской столице может установиться тёплая погода, пишет «МК».



Так, синоптики прогнозируют около 20 градусов выше нуля в отдельные дни. Ранее в Гидрометцентре пообещали в центральной части страны тёплую первую половину октября. При этом существенных дождей не ожидается.



До этого граждан предупредили о затяжном похолодании. Так, с 23 по 29 сентября суточная температура не сможет превысить плюс семи градусов.