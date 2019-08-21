ИА «Ореанда-Новости». В европейской и азиатских частях России в сентябре синоптики прогнозируют температуры выше нормы, пишет «Лента.ру».



Однако в некоторых районах будет холоднее, чем обычно. Например, на Алтае. Для столицы сентябрьская температура – это 18 градусов выше нуля днём и 14 ночью, однако в этом году будет теплее.



В азиатской части — от Урала до Дальнего Востока — температура также ожидается выше климатической нормы. Прогнозируется тепло и в Сибири, Якутии, Забайкалье, Чукотке и Камчатке.





