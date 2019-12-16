ИА «Ореанда-Новости». Синоптики заявили, что снежного покрова в столице не будет минимум до 23 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



По его словам, в Москве снег может выпасть в последнюю полную неделю декабря.



До 19 декабря в столице ожидается тёплая погода: днём около 4-5 градусов выше нуля, осадки и усиление ветра. Синоптики отмечают, что сейчас температура больше соответствует концу октября, чем декабрю. Понижение температуры ожидается с пятницы.