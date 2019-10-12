ИА «Ореанда-Новости». Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в стране в октябре на несколько градусов выше нормы, пишет РИА Новости.



Отмечается, что по всей территории страны температура выше на 4-6 градусов. Вильфанд отметил, что это связано со многими факторами, которые способствовали выносу тёплых воздушных масс с юга.



Ранее синоптики уже прогнозировали, что температура воздуха в России в зимний период будет выше нормальной.