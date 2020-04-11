ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцетра Роман Вильфанд заявил, что в столицу пришла настоящая весна, поэтому погода может очень часто меняться, пишут «Известия».



Синоптик пояснил, что в тех районах, которые попали под действия антициклона, установилась солнечная и ясная погода, а в районах под циклонической волной — идёт снег. По его словам, волны смещаются, поэтому погода меняется.



Ранее сообщалось, что в ближайшие пять дней в Москве погода будет близка к климатической норме этого времени года. При этом на выходных температура будет на 1-2 градуса ниже нормы.