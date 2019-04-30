ИА «Ореанда-Новости». Житель Тюмени подозревается в убийстве 21-летней девушки студентки и изнасиловании её 27-летней подруги. В отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дуло по трём статьям. По версии ведомства, преступление неоднократно судимым мужчиной было совершено 26 апреля в комнате общежития во время застолья.

Как сообщает региональное управление СК РФ, неоднократно судимый житель Тюмени убил молотком студентку, нанеся ей множественные удары инструментом по голове и телу, а после изнасиловал её более взрослую подругу, совершив в том числе с ней "иные действия сексуального характера", угрожая убийством.

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство, изнасилование, соединённое с угрозой убийством и иные насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством. Мужчина задержан и ему предъявлено обвинение.