ИА «Ореанда-Новости». Ранее в МЧС Крыма сообщили, что в Феодосии ребёнок улетел на воздушном шаре в сторону Чёрного моря. Всё обошлось благополучно и 12-летняя девочка не получила травм. Следователи управления СК по Крыму начали проверку после данного инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

После доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Девочка с родителями и инструктором каталась на воздушном шаре, в момент неудачного приземления корзина удаилась о землю, всех взрослых выбросило из корзины, а девочка осталась внутри – шар подхватило потоком воздуха и понесло в открытое море. На место ЧП выехали все экстренные службы, для перехвата в готовности находились катер и вертолёт МИ-8. Через некоторое время газ закончился и шар самостоятельно опустился на землю во дворе частного дома. Школьница из Самары не пострадала.