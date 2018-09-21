ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет России объявил в международный розыск Сергея Сластихина, владельца крупной строительной компании, которая является крупным подрядчиком «Роскосмоса» с доступом к государственной тайне. Руководителя объявили в розыск по обвинению в мошенничестве, следователи считают, что он скрывается от следствия в США. Информацию передаёт РБК.



Объявленный в розыск Сергей Сластихин является владельцем стройкомпании ООО «Инженерные системы». 20 сентября Сластихин был заочно арестован решением Басманного суда Москвы.

«Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, в настоящее время находится в США», — заявил на заседании суда представитель Следственного комитета.



По неофициальной информации из осведомлённых источников, Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб может составить «сотни миллионов рублей».

На данный момент подрядчик «Роскосмоса» компания «Инженерные системы» находится в состоянии банкротства. «Инженерные системы» заключали контракты на реконструкцию и техническое перевооружение объектов аэродрома Крайний (космодром Байконур), а также на работы по реконструкции и техническому перевооружению механического цеха филиала ЦЭНКИ. Есть контракт на реконструкцию административных зданий ФГУП «Центр «Звездный» «Роскосмоса», уточняет РБК.



В материалах Арбитражного суда Москвы о банкротстве компании Сластихина утверждается, что он также фактически контролировал ещё две компании – «ГлобалСтрой» и «Стратегия строительства». Они были подконтрольны «Инженерным системам». Среди заказчиков этих двух компаний есть структуры «Роскосмоса», в основном ЦЭНКИ.