ИА «Ореанда-Новости». По заявлению Следственного Комитета РФ, в Москве уже начата проверка на выявление недостоверной информации о масштабах распространения коронавируса в России. Штраф может составить до 3 млн руб.

Как сообщает СК РФ, за публикацию недостоверной информации о коронавирусе наказанием может послужить не только административная ответственность, но и уголовная. Министерство также призвало граждан внимательно и критически подходить к информации в интернете.