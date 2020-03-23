23.03.2020, 22:20
СК пригрозил распространителям недостоверной информации о коронавирусе штрафом до 3 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». По заявлению Следственного Комитета РФ, в Москве уже начата проверка на выявление недостоверной информации о масштабах распространения коронавируса в России. Штраф может составить до 3 млн руб.
Как сообщает СК РФ, за публикацию недостоверной информации о коронавирусе наказанием может послужить не только административная ответственность, но и уголовная. Министерство также призвало граждан внимательно и критически подходить к информации в интернете.
Как сообщает СК РФ, за публикацию недостоверной информации о коронавирусе наказанием может послужить не только административная ответственность, но и уголовная. Министерство также призвало граждан внимательно и критически подходить к информации в интернете.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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