ИА «Ореанда-Новости» . В настоящее время российские следователи и криминалисты работают над тремя основными версиями крушения вертолёта под Казанью, при котором погиб депутат Айрат Хайруллин.

По сообщению Следственного комитета возможными причинами катастрофы могли стать техническая неисправность, неблагоприятные погодные и метеорологические условия и роковая ошибка пилота.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту крушения воздушного судна за нарушение правил безопасности движения, которые по неосторожности повлекли смерть человека. Напомним, что помимо погибшего депутата на борту вертолёта находились ещё два человека, которые госпитализированы в больницу в тяжёлом состоянии.