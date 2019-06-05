ИА «Ореанда-Новости» Следователи установили, кто нанёс смертельный удар бойцу спецназа, ветерану боевых действий в Красногорске. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет требует заключить всех фигурантов дела под стражу. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства трагедии, а также роль всех участников потасовки.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Путилково погиб от удара ножом в сердце 24-летний экс0спецназовец ГРУ. Он заступился в драке за мужчину. Накануне двое подозреваемых в убийстве молодого человека были задержаны.