ИА «Ореанда-Новости» После обнаружения в Талдоме двух задушенных сестёр, следственный комитет завёл уголовное дело. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольгу Врадий.

По данным следствия, две сестры 1986 и 1976 гг. рождения были задушены в ходе конфликта. Правоохранители задержали двух подростков 2002 и 2003 гг. рождения по подозрению в убийстве. По версии следователей, конфликт произошёл, когда сестры и несовершеннолетние распивали спиртные напитки в квартире. На данный момент подозреваемые прошли процедуру допроса, суд вынесет решение об избрании в отношении них меры пресечения.