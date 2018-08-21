ИА «Ореанда-Новости». В аэропорту Домодедово полиция грубо задержала буйного мужчину, его заковали в наручники. Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту превышения полномочий полицейскими во время задержания нетрезвого мужчины в аэропорту Москвы Домодедово. Теперь следователям предстоит разобраться в случившемся.



Следственный комитет России квалифицировал случившееся в Домодедово как преступление со стороны представителей власти.

«Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейским», – сообщили в пресс-службе ведомства в WhatsApp.

Это случилось 19 августа. В Полиции сообщили, что данный гражданин находился в аэропорту (общественном месте) «с явными признаками алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе».

В Министерстве внутренних дел заявили, что мужчина вырвал паспорт из рук полицейского и прилюдно оскорбил сотрудника правоохранительных органов. Из-за этого к нему была применена мера – он был задержан полицейскими, на него с применением силы одели наручники, так как он отказывался самостоятельно следовать в отдел.

Известно, что его заковали на глазах жены и ребёнка. Но для задержанного дело ограничилось лишь составлением протокола о мелком хулиганстве. Как сообщили в полиции, им оказался 44-летний житель Мытищ, который должен был вылететь в Симферополь. Удалось ли ему из-за этих событий попасть на рейс, не сообщается.

В Домодедово выразили готовность оказать содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента о грубом задержании полицейскими пьяного мужчины.

«Расследование инцидента находится в компетенции правоохранительных органов. Аэропорт готов оказать им необходимое содействие», — заявил представитель «Домодедово».

В апреле этого года сотрудники полиции задержали в Домодедово двух молодых людей, которые намеревались разыграть пассажиров и сотрудников безопасности аэропорта. При проведении досмотра ручной клади у 22-летнего мужчины нашли предметы, схожие с двумя ручными гранатами и пистолетом.

Как выяснилось, один из молодых людей является блогером. Идея пошутить в аэропорту и заснять это на видео принадлежала ему, а товарищ вызвался оказать помощь.