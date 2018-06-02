Ореанда-Новости. На смену многочисленным пожарам, в первый день лета, в страну пришёл летний холодок. В разных регионах России в этот день выпал снег. Преимущественно такая не летняя погода коснулась территории приволжского федерального округа. Жители разных городов выкладывают в интернете видеоролики с шуточными комментариями и новогодними поздравлениями.

Уже ночью с наступлением лета в большинстве районов Татарстана выпал снег. Исходя из данных исследователей ГИС-центра в университете города Пермь, юг Республики Коми, а также Пермский край оказались в зоне с наиболее сильным показателем похолодания. В этих краях градусник будет показывать на 12 градусов меньше положенной нормы. Также большую часть территории покроет снег, который довольно быстро растает.

Снег выпал в таких населенных пунктах, как Коса, Кочево, Гайны, Чердынь, Ныроб. Среди лидеров по количеству осадков Березники. А в Прикамье такие погодные условия не наблюдались уже 9 лет. Такая погода с участием снега продлиться и дальше до 2 июня. В других районах ожидаются заморозки до – 3 градусов. В Пермском крае такое похолодание может принести самый холодный день лета за последние 50 лет.

Также снежный покров появился и в Кировской области. Температура на градусниках опустилась до минус пяти. Прогнозы погоды также неутешительны. Не исключено что такая зимняя атмосфера сохранится еще на длительное время.

Также, резкое похолодание прокатилось по столичному региону. Ночью начались заморозки.

Еще меньше повезло таким городам как Салехард. День защитника детей жители отметили сильным снежным бураном. Ветер от восьми до десяти метров в секунду с порывами. Снег, метель, на дорогах затруднена видимость.

Местные власти предупреждают об опасности на улице и призывают граждан быть осторожными, по возможности не покидать населённые пункты, а также готовиться к подобным поездкам заранее и очень тщательно.