26.12.2019, 21:02
Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 26 декабря, умерла знаменитая артистка советского союза Галина Борисовна Волчек, сообщает издательство «Интерфакс».
Сообщение о смерти поступило от заведующей театра «Современник» Евгении Кузнецовой. Галине Волчек в прошлый четверг, 19 декабря, исполнилось 86 лет. Со вторника, 24 декабря, она была госпитализирована в столичную больницу из-за проблем с лёгкими. По информации некоторых СМИ, эти 2 дня художественный руководитель «Современника» находилась в отделении реанимации.
Галина Волчек была награждена орденом «Героя труда РФ» в 2017 году, признана народной артисткой СССР в 1989 году. Также она была лауреатом Государственной премии СССР в 1967 году и Премии президента в 2002 году.
Сообщение о смерти поступило от заведующей театра «Современник» Евгении Кузнецовой. Галине Волчек в прошлый четверг, 19 декабря, исполнилось 86 лет. Со вторника, 24 декабря, она была госпитализирована в столичную больницу из-за проблем с лёгкими. По информации некоторых СМИ, эти 2 дня художественный руководитель «Современника» находилась в отделении реанимации.
Галина Волчек была награждена орденом «Героя труда РФ» в 2017 году, признана народной артисткой СССР в 1989 году. Также она была лауреатом Государственной премии СССР в 1967 году и Премии президента в 2002 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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