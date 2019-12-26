Сообщение о смерти поступило от заведующей театра «Современник» Евгении Кузнецовой. Галине Волчек в прошлый четверг, 19 декабря, исполнилось 86 лет. Со вторника,По информации некоторых СМИ, эти 2 дня художественный руководитель «Современника» находилась в отделении реанимации.Галина Волчек была награждена орденом «Героя труда РФ» в 2017 году, признана народной артисткой СССР в 1989 году. Также она была лауреатом Государственной премии СССР в 1967 году и Премии президента в 2002 году.







