29.02.2020, 20:28
Скончался чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
ИА «Ореанда-Новости». Чемпион мира 1981 года в групповой велогонке Андрей Ведерников умер на 61-м году жизни, пишут «Известия».
Обстоятельства смерти спортсмена не сообщаются. Сообщение о его смерти опубликовала Федерация велосипедного спорта России.
Ведерников стал первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Кроме того, он становился победителем гонок Vuelta Mexico Telmex, «Тур Словакии» и пятикратным чемпионом СССР.
Обстоятельства смерти спортсмена не сообщаются. Сообщение о его смерти опубликовала Федерация велосипедного спорта России.
Ведерников стал первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Кроме того, он становился победителем гонок Vuelta Mexico Telmex, «Тур Словакии» и пятикратным чемпионом СССР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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