ИА «Ореанда-Новости»Чемпион мира 1981 года в групповой велогонке Андрей Ведерников умер на 61-м году жизни, пишут «Известия».

Обстоятельства смерти спортсмена не сообщаются. Сообщение о его смерти опубликовала Федерация велосипедного спорта России.

Ведерников стал первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Кроме того, он становился победителем гонок Vuelta Mexico Telmex, «Тур Словакии» и пятикратным чемпионом СССР.