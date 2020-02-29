Обстоятельства смерти спортсмена не сообщаются. Сообщение о его смерти опубликовала Федерация велосипедного спорта России.Ведерников стал первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Кроме того, он становился победителем гонок Vuelta Mexico Telmex, «Тур Словакии» и пятикратным чемпионом СССР.