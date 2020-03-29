ИА «Ореанда-Новости». В возрасте 67 лет умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Об этом сообщил в своём Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин не уточнил причину смерти Горбунова, однако рассказал, что в последние годы тот тяжело болел.

Мэр столицы отметил, что Горбунов внёс огромный вклад в становление Мосгоризбиркома и проведение большого числа выборов во все уровни власти.

В ЦИК также выразили соболезнования в связи с кончиной Горбунова и подчеркнули, что он был человеком огромной души. «Он любил свою работу и жизнь так, как немногие любят», - говорится в сообщении ЦИК в Instagram.

Валентин Горбунов стал главой Мосгоризбиркома в 1995 году. 17 марта 2020 года он ушёл с поста председателя комиссии по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья.