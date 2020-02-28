ИА «Ореанда-Новости». В Москве умер конструктор истребителя Су-34 Роллан Мартиросов.

В Москве скончался советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов. Он участвовал в создании и освоении многих российских летательных аппаратов, однако наибольшую известность ему принесло проектирование многофункционального истребителя бомбардировщика Су-34. Об уходе Мартиросова из жизни сообщают РИА Новости, ссылаясь на источники в сфере авиастроения.

Сообщается, что на данный момент неизвестна дата похорон инженера. На момент смерти ему было 84 года.

Роллан Мартиросов закончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе и затем начал работать в ОКБ Сухого. Он внёс большой вклад в создание Су-7БКЛ, Су-15, Су-24, Су-24М, Су-27 и Т-4.