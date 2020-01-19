Летом музыкант был избит в столице Белоруссии городе Минске. С тех пор Владыко находился в состоянии комы.Колмыков рассказал "Еврорадио", что музыкант умер, не приходя в сознание.Руслан Владыка входил в состав группы "Ляпис Трубецкой" с момента основания музыкального коллектива. Он играл в группе до 2014 года, пока она не распалась. После этого Владыко стал заниматься сольными проектами.