19.01.2020, 13:36
Скончался один из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко
ИА «Ореанда-Новости». Скончался Руслан Владыко - один из основателей коллектива из Белоруссии "Ляпис Трубецкой". О смерти музыканта распространил в фейсбуке Евгений Колмыков, работающий в группе продюсером.
Летом музыкант был избит в столице Белоруссии городе Минске. С тех пор Владыко находился в состоянии комы.
Колмыков рассказал "Еврорадио", что музыкант умер, не приходя в сознание.
Руслан Владыка входил в состав группы "Ляпис Трубецкой" с момента основания музыкального коллектива. Он играл в группе до 2014 года, пока она не распалась. После этого Владыко стал заниматься сольными проектами.
Летом музыкант был избит в столице Белоруссии городе Минске. С тех пор Владыко находился в состоянии комы.
Колмыков рассказал "Еврорадио", что музыкант умер, не приходя в сознание.
Руслан Владыка входил в состав группы "Ляпис Трубецкой" с момента основания музыкального коллектива. Он играл в группе до 2014 года, пока она не распалась. После этого Владыко стал заниматься сольными проектами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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