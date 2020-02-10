10.02.2020, 18:09
Скончался российский разведчик Александр Голубев
ИА «Ореанда-Новости». В Службе внешней разведки России сообщили о смерти разведчика, генерал-лейтенанта в отставке Александра Голубева, пишет РИА Новости.
Голубев ушёл из жизни на 84-м году жизни.
Отмечается, что, работая в центральном аппарате разведки, Голубев возглавлял ряд её крупных оперативных подразделений. Также он многие годы был главой Совета ветеранов СВР.
Голубев ушёл из жизни на 84-м году жизни.
Отмечается, что, работая в центральном аппарате разведки, Голубев возглавлял ряд её крупных оперативных подразделений. Также он многие годы был главой Совета ветеранов СВР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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