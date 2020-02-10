ИА «Ореанда-Новости». В Службе внешней разведки России сообщили о смерти разведчика, генерал-лейтенанта в отставке Александра Голубева, пишет РИА Новости.

Голубев ушёл из жизни на 84-м году жизни.

Отмечается, что, работая в центральном аппарате разведки, Голубев возглавлял ряд её крупных оперативных подразделений. Также он многие годы был главой Совета ветеранов СВР.