ИА «Ореанда-Новости». Главный конструктор стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк умер на 92-м году жизни, пишет «Коммерсант».



Авиаконструктор работал в ОКБ имени Туполева, где руководил работами по созданию бомбардировщика.



Отмечается также, что Близнюк принимал участие в разработке тактического ударного самолёта Ту-91 и серийного стратегического бомбардировщика Ту-95. Внёс существенный вклад в разработку первого в мире сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.