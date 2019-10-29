Сообщается, что учёный долго болел.В 2001 году Анфимов руководил сведением с орбиты станции «Мир», которую эксплуатировали с 1986 года. В Роскосмосе рассказали, что Анфимов руководил разработкой методики увода с орбиты крупных космических объектов. Научные работы учёного использовались также при создании теплозащиты аппаратов «Востоков» и«Союзов».