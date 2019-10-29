29.10.2019, 20:03
Скончался учёный Анфимов, который руководил затоплением станции «Мир»
ИА «Ореанда-Новости». Бывший руководитель ЦНИИмаш Николай Анфимов умер в возрасте 84 лет, пишет «МК».
Сообщается, что учёный долго болел.
В 2001 году Анфимов руководил сведением с орбиты станции «Мир», которую эксплуатировали с 1986 года. В Роскосмосе рассказали, что Анфимов руководил разработкой методики увода с орбиты крупных космических объектов. Научные работы учёного использовались также при создании теплозащиты аппаратов «Востоков» и«Союзов».
Сообщается, что учёный долго болел.
В 2001 году Анфимов руководил сведением с орбиты станции «Мир», которую эксплуатировали с 1986 года. В Роскосмосе рассказали, что Анфимов руководил разработкой методики увода с орбиты крупных космических объектов. Научные работы учёного использовались также при создании теплозащиты аппаратов «Востоков» и«Союзов».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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