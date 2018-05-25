ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На протяжении нескольких лет в ГИБДД обсуждают возможность контроля ОСАГО посредством камер автоматической фиксации. Однако в ближайшее время для москвичей это превратится в реальность.

Если ранее проект был только на словах, то уже скоро начнутся тестовые пробы системы в Москве, об этом журналистам сообщил начальник Госавтоинспекции.

Со слов Михаила Черникова база данных уже дорабатывается, процесс находится на финальной стадии. В данный момент проверяют корректность её работы и прозрачность. Как только это сделают, она начнет тестироваться в Москве.

Напомним, ОСАГО будет проверяться по базе, которая объединит компьютерное обеспечение Российского союза автостраховщиков и базу ГИБДД.

Ранее проект не удавалось реализовать, потому что страховые компании были к этому не готовы. Им нужно было завести свою электронную базу, чтобы её потом объединить с информационной системой ГИБДД. Ещё месяц назад, 24 апреля, Михаил Черников говорил о том, что им нечего тестировать, так как у страховщиков отсутствует такое электронное обеспечение.

Важно отметить, что штрафовать водителей без страхового полиса пока не планируется с помощью камер, водителям будет приходить письма-уведомления, что у них отсутствует страховка, либо срок её окончания близок и необходимо продлить. Это значит, что пока проблем с выплатами штрафов не возникнет, водителей будут лишь предупреждать, что они попали в поле зрения Госавтоинспекции.

Месяц назад Черников сообщал о том, что сейчас в ГИБДД прорабатывается возможность встраивания электронных чипов в регистрационные знаки для транспортных средств. Такая радиометка позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации в целом.

Кроме того планируется убрать госномера, которые водитель обычно получает в ГИБДД. Тогда владелец авто сам будет выбирать буквенно-цифровое обозначение на свой вкус. Единственное, что разыгрывать такие «востребованные» номера будут с помощью аукциона, это исключит коррупцию в этом вопросе.