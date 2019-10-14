ИА «Ореанда-Новости». В Следственном комитете России заявили, что они нашли ещё шесть лиц, которые применяли действия насильственного характера в отношении бойцов Росгвардии, пишет «Коммерсант».



В СКР рассказали, что во время несогласованной акции протеста в Москве Егор Лесных и Максим Мартинцов напали на росгвардейца и повалили его на тротуар. Ещё одного бойца Лесных ударил ногой.



Ещё один фигурант, Андрей Баршай, с разбега толкнул правоохранителя в спину. Отмечается, что Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. Ещё двое новых фигурантов скрылись.