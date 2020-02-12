ИА «Ореанда-Новости». Сотрудник Следственного комитета России по Тюменской области Рафик Аглиуллин, которые отметил повышение под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», был уволен, пишут «Известия».



Сообщается, что его уволили по дискредитирующим основаниям — за нарушение присяги сотрудника СК.



Видеоролик, который и стал причиной проверки, опубликовал один из участников праздника. По некоторым данным, на записи есть начальник отдела по борьбе с организованной преступностью местного отдела полиции, его заместитель и виновник торжества — сотрудник СК, получивший звание майора.