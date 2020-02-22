22.02.2020, 20:12
СКР возбудил дело после взрыва газа в доме в Азове
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после взрыва газа в жилом доме в Азове, пишет ТАСС.
Напомним, взрыв газа произошёл сегодня в жилом доме, погибли два человека. Ещё одну женщину доставили в больницу с ранениями.
Из дома эвакуировали 60 человек, их пока поселили в гостинице. Сообщается, что взрыва случился после отключения дома от газоснабжения из-за сообщений об утечке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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