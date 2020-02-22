ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после взрыва газа в жилом доме в Азове, пишет ТАСС.



Напомним, взрыв газа произошёл сегодня в жилом доме, погибли два человека. Ещё одну женщину доставили в больницу с ранениями.



Из дома эвакуировали 60 человек, их пока поселили в гостинице. Сообщается, что взрыва случился после отключения дома от газоснабжения из-за сообщений об утечке.