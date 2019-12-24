ИА «Ореанда-Новости». Двое высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы были задержаны Следственным комитетом, пишет «МК».



Сообщается, что им предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Следствие просить отправить их под арест.



По данным РИА Новостей, были задержаны глава управления в центральном аппарате ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык, а также его заместитель Алексей Серебро.



Ранее стало известно, что в отношении отдельных сотрудников ФТС проводятся следственные действия.