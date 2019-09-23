23.09.2019, 11:37
СКР закрыл дело об убийстве Михаила Круга из-за смерти подозреваемого
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет заявил, что уголовное дело об убийстве певца Михаила Круга прекращено, пишет «Интерфакс».
Дело решили закрыть из-за смерти подозреваемого в убийстве.
40-летнего артиста убили летом 2002 года в его собственном доме в Твери. По данным следствия, два человека в масках ворвались к нему с огнестрельным оружием и выстрелили ему в грудь.
Дело решили закрыть из-за смерти подозреваемого в убийстве.
40-летнего артиста убили летом 2002 года в его собственном доме в Твери. По данным следствия, два человека в масках ворвались к нему с огнестрельным оружием и выстрелили ему в грудь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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