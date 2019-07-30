ИА «Ореанда-Новости». Столичные следователи СКР ведут три уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов на митинге 27 июля, пишет «Интерфакс».



О первом деле стало известно ещё вчера – мужчина бросил урну в бойца ОМОН. Кроме того, СКР также возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, которые происходили на акции протеста.



Следствие установило, что участники митинга игнорировали законные требования полицейских, нарушали общественный порядок, а также парализовали движения транспорта, перекрыв Садовое кольцо.



Напомним, несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошёл в Москве 27 июля. На акции протеста были задержаны более тысячи человек.