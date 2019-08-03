ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет возбудил уголовное дело, касающееся финансирования «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что у МВД есть материалы, в которых идёт речь о легализации фондом 1 миллиарда рублей. По этом поводу и возбуждено уголовное дело.



Правоохранители полагают, что с 2016 года по 2018 лица, связанные с ФБК, а также сотрудники фонда, получили крупную сумму денег, которые были добыты преступным путём. При этом в ФБК знали об источнике этих финансов.



Для отмывания денег та же сумма денег была внесена на расчётные счёта ряда банков через банкоматы в столице. После этого деньги с этих счётов перевели уже непосредственно в ФБК, тем самым легализовав их.