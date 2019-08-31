ИА «Ореанда-Новости». Тростянский – скрипач первоклассный во всех отношениях – техническом, музыкальном; его игра продуманна и индивидуальна, отличается элегантностью, точностью и красотой звука», «необыкновенное обаяние в звуке, зрелость и в то же время свежесть исполнения, сочетание масштабности с тонкой лирикой – всё вызвало восторг публики», – так отзывается об известном скрипаче российская и зарубежная пресса.

Лауреат международных конкурсов, в том числе, конкурса имени П.И. Чайковского (Москва, 1998, V премия), участник именитых фестивалей Александр Тростянский окончил Московскую консерваторию (класс профессора И.В. Бочковой). Сегодня в его репертуаре – более 20 концертов для скрипки с оркестром, большое количество камерной музыки, сочинения композиторов ХХ века, некоторые из которых посвящены ему.

Интересно, что в отличие от многих музыкантов, которые предпочитают старинные инструменты, Тростянский выбрал скрипку современного мастера. «Эта скрипка была сделана специально для меня 13 лет назад московским мастером, тогда малоизвестным, – рассказывает музыкант. – Я попробовал скрипку его работы, и мне настолько она понравилась, настолько понравился мастер как личность, что я заказал ему скрипку для себя».

10 сентября Александр Тростянский выйдет на сцену Малого зала Московской консерватории. В его исполнении прозвучит Сюита №4 Баха, Сюита-рапсодия Жоливе и Сюита для скрипки и джазового трио Боллинга. Последнюю скрипач исполнит совместно с блистательным джазовым трио в составе:– Александр Вершинин (фортепиано), Игорь Иванушкин (контрабас) и Пётр Афанасьев (ударные).