ИА «Ореанда-Новости». 20 июля будет запущена экспедиция космонавтов из России Международную космическую станцию.

В составе этой группы отправится Александр Скворцов. Он рассказал, что планирует принять участие в нескольких мероприятий, направленных на благотворительность. Эти проекты будут проходить на высоте в 400 километров над землей.

Во время полёта, который совершился 9 лет назад, Скворцов, астронавт NASA Трейси Колдвелл-Дайсон и другие члены экипажа МКС сняли фильм о станции для глухонемых с использованием языка жестов. Как заявил сам космонавт, его инициатива идёт от души, а такие стремления гарантировано обернутся успехом. Скворцов и ранее с большим энтузиазмом брался за участие в подобных мероприятиях.