ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Упор будут делать на то, чтобы продолжительность жизни в России росла. Ведь основным показателем развитости страны является как раз показатель возраста её жителей.

Во время Петербургского форума по экономике, который стартовал сегодня в стране, министр здравоохранения рассказала журналистам и всем присутствующим, в каком направлении планируется в ближайшие годы развивать медицину. Планы наметили сразу на 30 лет. По мнению министра, сохранность человеческих жизней и здоровье нации куда важнее экономических показателей, хотя является неотъемлемым направлением в развитии страны. Здравоохранение должно стать приоритетом в государстве.

Согласно данным, которые озвучила Вероника Скворцова, с 2011 года в стране значительно увеличилась доля медицинских учреждений, которые являются частными организациями. Сейчас по России около 30 процентов медучреждений находится в частной собственности.

Все они являются участниками госпрограммы по гарантии медицинской помощи. И со слов министра, здравоохранение намерено ещё более развиваться в данном направлении. При этом система здравоохранения должна отследить, чтобы все эти учреждения «играли по правилам», то есть соответствовали таким критериям, как доступность, высокое качество и единые тарифы по оказанию медицинской помощи.

В Минздрав отмечает, что оказание помощи и использование высоких технологий уже стало доступно даже в глубинках. По мнению министра, помощь в селе точно такая же, как и в столице или крупном городе. За последние десять лет Россия продвинулась в этом направлении. Если в 2008 году высокотехнологическую помощь получало 60 тысяч человек, то сейчас это 1,04 млн людей, согласно результатам прошлого года, утверждает Скворцова.