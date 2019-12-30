ИА «Ореанда-Новости». Глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни граждан России за первые десять месяцев 2019 года выросла на полгода по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсант».



Скворцова рассказала, что сейчас средняя продолжительность жизни граждан составляет 73,4 года. Это на шесть месяцев больше, чем в прошлом году.



Министр также добавила, что удалось достичь минимальных показателей младенческой, детской смертности и смертности от туберкулеза.