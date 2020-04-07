07.04.2020, 21:38
Скворцова заявила, что у людей может быть психологическое выгорание на самоизоляции
ИА «Ореанда-Новости». Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что обычно на третьей неделе у людей в режиме монотонной ситуации начинается психологическое выгорание, пишет РИА Новости.
По мнению Скворцовой, необходимо проследить, чтобы в такой ситуации люди продолжали соблюдать режим самоизоляции.
Ранее Скворцова спрогнозировала, что спад эпидемии коронавируса в России будет в июне, а пик эпидемии начнётся через 10-14 дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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