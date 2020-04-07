ИА «Ореанда-Новости». Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что обычно на третьей неделе у людей в режиме монотонной ситуации начинается психологическое выгорание, пишет РИА Новости.



По мнению Скворцовой, необходимо проследить, чтобы в такой ситуации люди продолжали соблюдать режим самоизоляции.



Ранее Скворцова спрогнозировала, что спад эпидемии коронавируса в России будет в июне, а пик эпидемии начнётся через 10-14 дней.