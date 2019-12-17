17.12.2019, 20:26
Следственный комитет Ленинградской области задержал мужчину по подозрению в изнасиловании своей дочери
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет Ленинградской области задержал мужчину по подозрению в изнасиловании своей дочери, сообщает издательство «RT. На русском».
Следователи завели уголовное дело на 46-летнего мужчину из деревни Химози Гатчинского района. По предварительным данным, мужчина с 2012 года истязал собственную дочь, которой сейчас 13 лет. На мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 Уголовного кодекса России за изнасилование несовершеннолетнего ребёнка, возраст которого менее 14 лет.
По словам местных жителей, семья, в которой издевались на девочкой, является к религиозной и многодетной. Сотрудники правоохранительных органов в доме обнаружили много оружия и боеприпасов, а также тир и тренировочный зал. Кроме этого, следователи изъяли видеозаписи, которые могут быть использованы в расследовании.
Следователи завели уголовное дело на 46-летнего мужчину из деревни Химози Гатчинского района. По предварительным данным, мужчина с 2012 года истязал собственную дочь, которой сейчас 13 лет. На мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 Уголовного кодекса России за изнасилование несовершеннолетнего ребёнка, возраст которого менее 14 лет.
По словам местных жителей, семья, в которой издевались на девочкой, является к религиозной и многодетной. Сотрудники правоохранительных органов в доме обнаружили много оружия и боеприпасов, а также тир и тренировочный зал. Кроме этого, следователи изъяли видеозаписи, которые могут быть использованы в расследовании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии