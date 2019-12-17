Следователи завели уголовное дело на 46-летнего мужчину из деревни Химози Гатчинского района.На мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 Уголовного кодекса России за изнасилование несовершеннолетнего ребёнка, возраст которого менее 14 лет.По словам местных жителей, семья, в которой издевались на девочкой, является к религиозной и многодетной. Сотрудники правоохранительных органов в доме обнаружили много оружия и боеприпасов, а также тир и тренировочный зал.