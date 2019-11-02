ИА «Ореанда-Новости» В результате потасовки, которая произошла между подростками в Кудрово, пострадали оба участника конфликта. У 14-летних подростков диагностировали серьёзные травмы. У одного школьника обнаружены травмы головы и лица, у другого – колото-резаное ранение живота.



Состояние школьников оценивается как удовлетворительное. Следователи изучают подробности и причины произошедшего. Известно, что подростки учатся в одном классе.