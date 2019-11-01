ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники СК раскрыли подробности громкого дела об убийстве экс-мэра Киселевска.



Лаврентьев Сергей, руководивший городом на протяжении 16 лет, был убит в собственном доме. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на СК.

Ранее о смерти экс-мэра Киселевска сообщила пресс-служба городской администрации. По известным на тот момент данным, говорилось о ранении в живот и голову.

СК сообщил подробности убийства. На участок, на котором проживал Лаврентьев и его супруга, пробрались незнакомцы. Жена бывшего мэра заметила их и сообщила об этом мужу. Тот вышел на улицу с ружьём, после чего послышались выстрелы. После того, как всё стихло, супруг Лаврентьева вышла во двор. Там она обнаружила тело мужа и тело неизвестного.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек. Рассматривается версия о попытке разбоя.