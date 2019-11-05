







Денис Поздеев сознался в совершённом преступлении во время следственного эксперимента на месте убийства. По его словам,он до этого принимал алкогольные напитки. Подозреваемого привлекут к уголовной ответственности. Сейчасв стационаре.По данным Следственного комитета РФ, 2 ноября был, который не задержал Поздеева при входе в детский сад.Двое обвиняемых задержаны на время проведения расследования на срок 2 месяца.