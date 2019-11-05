05.11.2019, 11:53
Следственный комитет вынес обвинение подозреваемому в убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет вынес обвинение подозреваемому в убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.
Денис Поздеев сознался в совершённом преступлении во время следственного эксперимента на месте убийства. По его словам,он до этого принимал алкогольные напитки. Подозреваемого привлекут к уголовной ответственности. Сейчас Поздеев проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре.
По данным Следственного комитета РФ, 2 ноября был задержан сотрудник ЧОП «Святогоръ», который не задержал Поздеева при входе в детский сад.
Двое обвиняемых задержаны на время проведения расследования на срок 2 месяца.
Денис Поздеев сознался в совершённом преступлении во время следственного эксперимента на месте убийства. По его словам,он до этого принимал алкогольные напитки. Подозреваемого привлекут к уголовной ответственности. Сейчас Поздеев проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре.
По данным Следственного комитета РФ, 2 ноября был задержан сотрудник ЧОП «Святогоръ», который не задержал Поздеева при входе в детский сад.
Двое обвиняемых задержаны на время проведения расследования на срок 2 месяца.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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