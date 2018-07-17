



Происшествие произошло на улице Литовской рядом со станцией метро «Выборгская».



По словам очевидцев, ЧП произошло возле дома № 11, ударная волна от взрыва распространилась на расстояние в 1 километр, над местом происшествия поднялся большой столб дыма. Также свидетели отмечают большую мощность взрыва, т.к. шум от него был слышен в других районах города. В аккаунтах пользователей в социальных сетях появилась информация о сильном задымлении и разбитых ударной волной стёклах в соседних домах. ИА «Ореанда-Новости» . Средства массовой информации сообщают о прогремевшем 17 июля взрыве в одном из районов Санкт-Петербурга.По словам очевидцев, ЧП произошло возле дома № 11, ударная волна от взрыва распространилась на расстояние в 1 километр, над местом происшествия поднялся большой столб дыма. Также свидетели отмечают большую мощность взрыва, т.к. шум от него был слышен в других районах города. В аккаунтах пользователей в социальных сетях появилась информация о сильном задымлении и разбитых ударной волной стёклах в соседних домах.

Первыми на место взрыва прибыли спасательные службы, информация о случившемся поступила на пульт спасателей в 12:39.



Сотрудники МЧС сообщили, что после взрыва возгорание не произошло, а также об обнаружении ими одного погибшего. Позже появилась информация, что в результате взрыва погибли два человека.



Согласно данным из правоохранительных органов, происшествие произошло в промышленной зоне на территории бывшего трамвайного парка. Сейчас там находится предприятие по заправке газовых баллонов.



В службе МЧС сообщили, что в ходе работ произошла разгерметизация ёмкости с пропаном объёмом 50 литров. Возможно, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.



Средства массовой информации выяснили, что здание, где произошёл взрыв, принадлежит СПб ГУП «Горэлектротранс», арендатором помещения является компания «Автоген». Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.



Следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.



Также уточняется информация о пострадавших в результате ЧП. После сбора всех данных будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.





Ранее сообщалось, что 16 июня в одном из московских кафе произошло ЧП со взрывом. Причиной происшествия стала утечка бытового газа. После взрыва в кафе случился пожар. Площадь возгорания составила пятьдесят квадратных метров. В результате аварии пострадали 12 человек. 13 июля прогремел взрыв на одном из предприятий «Сургутнефтегаза» в Ханты-Мансийском автономном округе. Тогда жертвами ЧП стали 7 человек.