ИА «Ореанда-Новости» Следствие попросило освободить выпускника исторического факультета МГУ Алексея Миняйло, который является одним из фигурантов «московского дела», пишет «МК».

Об этом рассказал адвокат Павел Чиков со ссылкой на защитника обвиняемого Алана Гамазова.

Миняйло был волонтёром штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Его задержали и обвинили в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля в центре столицы. Напомним, во время несогласованной акции протеста было задержано более тысячи человек.