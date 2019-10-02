«ГЕОАРТЕК – 2019: Геологическая экспедиция. Мечты сбываются» стартовал уже в третий раз.

Слёт юных геологов базируется на территории Международного детского центра «Артек». Инициаторами проекта выступили руководство Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (или МГРИ) и акционерное общество «Росгеология». Третий год подряд слёт в «Артеке» собирает школьников со всей страны, которые решили связать свою жизнь с геологией. Ежегодно тема слёта меняется – в этом году организаторы решили посвятить слёт геологическим экспедициям. В результате проведённого конкурса участниками слёта в текущем году стало двести тридцать пять ребят, представляющих тридцать девять российских региона.

Ежегодно масштабы мероприятия растут. В «Артеке» всё больше собирается не только детей, но и консультантов, исполняющих роли наставников. Помимо традиционных форм реализации образовательного процесса, участникам слёта были предложены выставки. Среди них выставка фотографий под названием «Космическая геология», на которой представлены снимки с воздуха, и выставка «ПалеоЛаб», на которой школьники могут детально ознакомиться с процессами 3D-моделирования. Кроме того, в рамках проведения слёта будут организованы мастер-классы по управлению беспилотными летательными аппаратами.

По информации, предоставленной директором департамента управления талантами и молодежной политики АО «Росгеология» Светланой Кулагиной, проект «ГЕОАРТЕК» призван возродить интерес детей школьного возраста к геологической науке и поддержать их стремление в научно-исследовательской деятельности.

Напомним, что смена в «ГЕОАРТЕКЕ» длится двадцать один день. В течение этого времени преподавательский состав Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе и волонтёры проводят разнообразные занятия с участниками слёта.