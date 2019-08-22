Отмечается, что иск был подан к Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву. Об этом рассказал руководитель правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков.Ранее стало известно, что заявление на оппозиционеров подали Московский метрополитен, один из столичных ресторанов. Кроме того, претензии выдвинули ещё несколько юрлиц, заявив об убытках из-за несанкционированной акции 27 июля в Москве.