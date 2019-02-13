ИА «Ореанда-Новости» Россия будет сотрудничать с другими государствами, основываясь на принципах взаимной поддержки. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в разговоре о политическом кризисе в Венесуэле.

Он отметил, что Россия будет поддерживать тех, кто готов поддержать её. Среди таких стран Слуцкий назвал страны Африки, Латинской Америки и Азии, он подчеркнул, сотрудничество с этими государствами будет касаться разных сфер: от экономической до военно-технической и космической.

При этом Слуцкий подчеркнул, что в Венесуэле на фоне политического кризиса происходят «совершенно чудовищные вещи». Он предостерёг, что в стране возможно повторение сценария событий в Югославии, Ираке и Ливии.

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео предостерёг США не вмешиваться в дела Венесуэлы.

В МИД, по словам Марии Захаровой, считают, что штаты уже приняли решение применить силу в отношении Венесуэлы, а все остальные их заявления не более чем прикрытие. Она также отметила, что США мало волнует судьба местного населения.

Напомним, что 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности главы Венесуэлы. Гуаидо, как временного президента, сразу же признали США и некоторые другие страны. От законного главы государства Николаса Мадуро потребовали не применять силу против оппозиции. Мадуро же, в свою очередь, завил, что Гуаидо является «марионеткой США», а сам он единственные конституционный президент.

Николаса Мадуро, как законного президента Венесуэлы, поддержали Россия, Китай и несколько других стран.

Сам Мадуро рассказал, что готов к диалогу с представителями оппозиции, он также подчеркнул, что с оппозиционным правительством поддерживается связь. Однако Гуаидо не считает нужным вступать в диалог, так как, по его мнению, время для переговоров упущено.