ИА «Ореанда-Новости». Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», была задержана с кокаином, пишет телеграм-канал Mash.



Сообщается, что Бочкареву задержали сотрудники ДПС, попросили выйти из автомобиля и пройти медосвидетельствование. Однако она отказалась.



Сама Бочкарева заявила, что это всё неправда. Она находится дома с детьми и только утром узнала об этих сообщениях. Однако Mash, ссылаясь на МВД, пишет, что правоохранители задержание подтвердили, отметив, что кокаин у неё всё же был. Наркотики изъяли, возбудили уголовное дело, а мерой пресечения выбрали подписку о невыезде.