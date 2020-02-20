ИА «Ореанда-Новости». СМИ рассказали о том, что ГИБДД намерена убрать с дороги неплательщиков с помощью приставов.

ГИБДД совместно с ФССП намерены отлавливать автолюбителей, которые не выплачивают штрафы. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на Госавтоинспекцию МВД РФ.

Теперь должников, на которых висят более одной тысячи штрафов, неоплаченных в течение двух лет, будут отслеживать при помощи камер. Автовладельцев будут останавливать инспекторы ГИБДД и передавать судебным приставам, которые в свою очередь будут накладывать арест на транспортное средство.

Сообщается, что более 70 автомобилистов по стране имеют более одной тысячи неоплаченных штрафов. Поводом для принятия мер стало большое количество нарушителей, а также громкий инцидент, который произошёл в конце января этого года, когда водитель выехал на встречную полосу и вызвал гибель человека. Позже оказалось, что у нарушителя имелось уже 650 неоплаченных штрафов.