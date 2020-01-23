ИА «Ореанда-Новости». В СМИ рассказали, откуда будут взяты 4,5 триллиона рублей для выполнения предложений президента.

Для того чтобы реализовать все задачи, поставленные Владимиром Путиным, понадобятся дополнительные средства и изменения конституции страны. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на близкий к правительству РФ источник.

Так, сообщается, что на четыре года два триллиона рублей в бюджете есть. Однако столько же не хватает. Источник считает, что наиболее вероятным источником доходов станет отмена некоторых налоговых льгот. В этом году общая сумма налоговых льгот составила около 4,1 триллиона рублей.

Другие способы поиска средств включают в себя ужесточение налоговой политики. Речь идёт о выплатах государственным компаниям дивидендов, а также улучшение собираемости налогов.